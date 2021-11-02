Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 15:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kale ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Kale ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.
İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı kapsamında düzenlenen fuar için tören düzenlendi.
Açılışa Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Belediye Başkanı Murat Koca, İlçe Müftü Vekili Kaya Karakaya, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Yılmaz, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
20 araştırma, inceleme projesinin yer aldığı fuarda stantları gezerek incelemelerde bulunan Kaymakam Bıçak ve Belediye Başkanı Koca, öğrencilerden projelerle ilgili bilgi aldı.
Bıçak, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
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