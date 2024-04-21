Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, A.K, M.A, İ.K, A.Ç, U.B. ve M.Ç. gözaltına alındı, 70 gram sentetik uyuşturucu, 71 uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 tabanca, av tüfeği ve fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, U.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.