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Güncel
AA 05.05.2023 12:02

Kahramanmaraş'ta kurulan konteyner kente 280 aile yerleştirildi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, çadır kentlerden konteyner kente peyderpey depremzedelerin yerleştirilmesi sürüyor.

Kahramanmaraş'ta kurulan konteyner kente 280 aile yerleştirildi
[Fotograf: AA]

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ekipler, depremzedelerin bir an önce çadırlardan konteyner kente geçmesi için yoğun mesai harcıyor.

Ekipler, depremzedelerin güvenli yerlerde ve tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde içerisinde park, bahçe ve çocuk oyun alanı gibi sosyal alan fırsatı da sunulan konteyner kentlere geçişlerini sağlıyor.

Yeni konteyner kurulumları da devam ediyor

Kenttin diğer ilçelerinde olduğu gibi çalışmaların sürdüğü Göksun ilçesinde yaklaşık 1500 kişiden oluşan 280 aile çadırlardan konteyner kente yerleştirildi.

Alt yapı çalışmaları tamamlanan 465 konteyner de hazır hale getirildi.

Konteyner kentlere taşınmalar sürerken, 963 yeni konteyner kurulması için de çalışmalar hızlandırıldı.

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