Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 12:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta jandarmadan drone destekli trafik denetimi
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde jandarma ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaptı.
Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş timleri, Kahramanmaraş-Andırın kara yolunda drone destekli trafik denetimi geçekleştirdi.
Eipler, sürücülere emniyet kemerlerini takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
Uygulamada 78 aracın denetlenerek, 86 şahsın sorgulamasının yapıldı. 2 araca kırmızı ışık ihlalinden 628 lira para cezası yazıldı.
Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.
Etiketler: Trafik Kazası Jandarma Genel Komutanlığı
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