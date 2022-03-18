Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 07:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kahramanmaraş'ta, T.A. yönetimindeki 46 DJ 671 plakalı otomobil ile Y.A'nın kullandığı 46 H 0381 plakalı halk otobüsü Mehmet Zülkadiroğlu Caddesi'nde çarpıştı.
Yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki A.A. ve A.K, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Etiketler: Kahramanmaraş Trafik Trafik Kazası
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