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Güncel
AA 22.04.2024 10:11

Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kırmakaya Mahallesi'nde iddiaya göre iki aile arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle kavga çıktı.

Kavga sırasında av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 55 yaşındaki Esme G. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, 12 yaşındaki A.G'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 11 şüpheliyi gözaltına aldı, kavgada kullanıldığı belirlenen 4 av tüfeğini ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Çete Gökkaya, Halil Gökkaya, Harun Karabulut, Paşa Karabulut ve Sinan Gökkaya, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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