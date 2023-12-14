Açık 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 14.12.2023 19:27

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı 11 katlı 4 bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı

Kahramanmaraş'ta, depremde ağır hasar alan 11 katlı 4 bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı 11 katlı 4 bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı
[Fotograf: İHA]

Dulkadiroğlu ilçesi Güneşevler Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 11 katlı 3 binada inceleme yapan uzman ekip, binaların belirli bölgelerine 700 kilogram patlayıcının bulunduğu 9 bin kapsül yerleştirdi.

Güvenlik güçlerinin çevrede önlem almasıyla birlikte verilen komutla kapsüller patlatılarak binalar yıkıldı.

Patlayıcı uzmanı Mehmet Güler, deprem bölgesinde ağır hasarlı binaların bir an önce yıkımını gerçekleştirmek için gayret sarf ettiklerini dile getirdi.

Kahramanmaraş'ta 25 kişilik bir ekiple çalışmalarına devam ettiklerini belirten Güler, şunları anlattı:

"Güneşevler Mahallesi'nde bulunan 30 binanın iş makinesi yardımıyla yıkımında oldukça zorlanılıyordu. Çünkü binalar perde kalıp sistemiyle imal edilmiş. Şu anda 4 bina yıktık. 4 bina için 700 kilogram dinamit kullandık. 9 bin delik açıldı. 9 bin delik 9 bin kapsül demektir. 25 kişilik bir ekip çalışıyor şu anda. Bunun 5'i mühendis, diğerleri de delme ve doldurma ekibi. Sorunlarla karşılaştığımızda üniversiteden gelen hocalarımıza danışıyoruz ve bir çözüm bulup yapılan bir hata varsa tekrarı olmaması için çaba gösteriyoruz."

ETİKETLER
Kahramanmaraş
Sıradaki Haber
Aydın'da traktörün römorkundan düşen kişi yaşamını yitirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüştü
21:01
Iğdır'da büyükbaş hayvan hırsızları yakalandı
21:01
Filistin Kızılayı, Gazze'deki ekibiyle irtibatının kesildiğini duyurdu
20:49
AB, Gürcistan'a aday ülke statüsü verdi
20:39
İstanbul'da 5 araç zincirleme çarpıştı
20:31
Sınır Tanımayan Doktorlar: İsrail askerleri Cenin'de silahsız bir genci öldürdü
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan’dan Gazze'den getirilen hasta çocuklara şefkat eli
Emine Erdoğan’dan Gazze'den getirilen hasta çocuklara şefkat eli
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ