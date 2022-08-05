Dulkadiroğlu ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan tarihi evler adeta geçmişe yolculuk yaptırıyor. Altından yol geçen 150 yıllık geçmişi olan ev ise görenlerin dikkatini çekiyor. Bir bölümü restore edilen evin bulunduğu sokakta özellikle çiftler düğün fotoğrafı çektiriyor.

Fevzipaşa Mahalle Muhtarı Sıddık Gemci, mahallesinde çok fazla tarihi yapı olduğunu belirterek, `Çok fazla eski evlerimiz var. Burada bulunan altı yol olan üstü ev olan tarihi mekanımız ise 150 yıllıktır. İnsanların ilgisini çekiyor. Ama buraların bakıma ihtiyacı var. Genelde gelin damat çekimleri burada yapılıyor. İnsanların hoşuna gidiyor farklı kareler elde ediyorlar. Bunun gibi farklı yerlerde de farklı şekilde tarihi mekanlarımız var. Buraya gelenlerin çok hoşlarına gidiyor ve burayı benimsiyorlar. Buraya gelenlere komşuluk olayına ne kadar önemli olduğunu da anlatıyoruz çünkü evleri hep bitişik şeklinde` dedi.