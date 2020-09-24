İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak ürünler bulunduğu belirlenen iş yerlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 16 bin 126 kaçak cep telefonu yedek parçası ve aksesuarı, 8 IMEI kopyalama cihazı ile 40 box cihaz aparatı ele geçirildi.

Kopyalama cihazlarının, kaçak telefonların IMEI'lerini sıfırlayarak yeni yüklemede kullanıldığı ve kayıt dışı telefonların bu yolla piyasaya sürüldüğü öğrenildi.

Operasyonda F.A. (27) gözaltına alındı.