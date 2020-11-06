Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ile Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekiplerince Demokrasi Meydanı'nda toplu taşıma araçları denetlendi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusundaki denetimde araçları titizlikle inceleyen ekipler, ayakta yolcu alınıp alınmadığını, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Denetimde yolcu ve sürücülere temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarıda bulundu.

Malatya

Malatya Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Sağlık Müdürü Recep Bentli ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Hüseyin Hanbay, Fuzuli Caddesi'ndeki denetimlere katıldı.

Esnafı ziyaret edip iş yerlerini kontrol eden protokol üyeleri, restoranlarda, gıda imalatı ve satışı yapan yerlerde masalar arasındaki mesafeyi ve hijyeni kontrol etti.

Gödekmerdan, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu 1-2 günlük, bir haftalık çalışma değil, sürekli denetim halindeyiz. Dün yeni genelgeler yayımlandı. Artık bundan sonra umuma açık yerler paket servisler hariç saat 22.00'de kapanıyor. Onun haricinde de maske, mesafe ve hijyen denetimlerimiz sürekli devam ediyor. Özellikle de ağırlıklı olarak bugünden itibaren toplu ulaşım araçları, insanların toplu olarak bulundukları yerler, bu denetimler açısından biraz daha sıkılaştırılacak."

Kilis

Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile kent merkezinde Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.

Soytürk, esnafı ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.

Polisler, oluşturulan kontrol noktalarında sürücülere ve yolculara maske takmaları, mesafe ve hijyene dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Pazar yerlerini denetleyen zabıta ekipleri de vatandaşları salgına karşı uyardı.

