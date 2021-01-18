Karla kaplanan ilçenin birçok noktası seyri doyumsuz manzara oluşturdu.

Karın keyfini çıkaran çocuklar bir yandan kartopu oynadı bir yandan da kardan adam yaptı.

Ulaşımda bir aksamanın yaşanmadığı ilçede belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.