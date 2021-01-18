Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramankazan'da kar kartpostallık manzara oluşturdu
[Fotoğraf: AA]
Kahramankazan'da, hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından kartpostallık görüntü oluştu.
Karla kaplanan ilçenin birçok noktası seyri doyumsuz manzara oluşturdu.
Karın keyfini çıkaran çocuklar bir yandan kartopu oynadı bir yandan da kardan adam yaptı.
Ulaşımda bir aksamanın yaşanmadığı ilçede belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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