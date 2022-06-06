Kağıthane okullarındaki anasınıflarında eğitim almış öğrenciler, yarattığı farkındalık bilinci ile okul öncesine kayıt olma yaşı gelen akranlarına örnek oldular.

Öğrenciler, Sadabad Okul Öncesi Şenliklerinde eğitimle edinilen becerilerini ve geliştirilen yeteneklerini muhteşem gösterilerle sahneledi.

Kağıthane Okul Öncesi Eğitim Şenliğine; Kağıthane Kaymakamı Tahir Şahin, Kağıthane Belediye Başkan Yardımcısı Nedret Apaydın, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İrfan Zeki Er, Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Dilekçi ve şube müdürleri, öğretmenler, veliler ve anasınıfı öğrenciler katıldı.

Kağıthane Kaymakamı Tahir Şahin "Okul öncesi eğitimde okuyan öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmelerini sağlamak ve ilçe genelinde okul öncesi eğitimi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 1-2-3 Haziran günlerinde düzenlendiğimiz Sadabad Okul Öncesi Şenliklerinde çocuklarımız 3 gün boyunca yüz boyama, balonla figür oluşturmadan çeşitli sanatsal faaliyetlere kadar öğrenciler birçok öğretici ve eğlenceli faaliyetle buluştular. Sadabad Okul Öncesi Şenliklerinin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ufuk Dilekçi ise, "Hepimizin malumu olduğu üzere bakanlığımız erken çocuklukta ve okul öncesinde okullaşmayı arttırmak, bu yaştaki çocuklarımızın imkan varsa tamamına okul öncesi eğitim vermek gibi bir hedefi bulunuyor. Biz Kağıthane ilçesi olarak eğitime destek veren paydaşlarımızla beraber başta Kağıthane Belediyesi olmak üzere Bakanlığımızın koyduğu hedefe ulaşmak için canla başla çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda güzel ilçemiz Kağıthane’de son yıllarda % 97 okullaşma oranı yakaladık. Bağımsız anaokulu, İlkokul ortaokul ve liseler bünyesinde 38 anasınıfları açtık" dedi.