Kağıthane'de alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Taşlık Sokak'ta park halindeki 34 UG 530 plakalı kamyonette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kamyonetin yanındaki 2 otomobile de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdükten sonra araçlarda soğutma çalışması yaptı.

Yangında kamyonet kullanılamaz hale gelirken otomobillerde de hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.