Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kağıthane'de park halinde yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Kağıthane'de park halindeki kamyonet, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Kağıthane'de alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Taşlık Sokak'ta park halindeki 34 UG 530 plakalı kamyonette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kamyonetin yanındaki 2 otomobile de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdükten sonra araçlarda soğutma çalışması yaptı.
Yangında kamyonet kullanılamaz hale gelirken otomobillerde de hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Etiketler: Yangın
Sıradaki Haber
Kara yollarında durum: Yol çalışmaları devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz