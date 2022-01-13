Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 05:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Sinop Valiliğini ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sinop Valiliğine ziyarette bulundu.
Valilik binasına gelişinde Vali Erol Karaömeroğlu tarafından karşılanan Çetin, valilik şeref defterini imzaladı.
Karaömeroğlu, ziyareti anısına Çetin'e Hamsilos Tabiat Parkı'nın fotoğrafının yer aldığı tablo hediye etti.
Çetin ise Karaömeroğlu'na Jandarma Genel Komutanlığı'nın plaketini takdim etti.
Ziyaret, daha sonra valilik makamında basına kapalı olarak devam etti.
Etiketler: Sinop Jandarma Genel Komutanlığı
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