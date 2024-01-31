Açık 3.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 31.01.2024 17:46

Jandarma bağ evi hırsızlarını kıskıvrak yakaladı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler, bağ evinden hırsızlık yapan 3 şüpheliyi yapılan operasyonla kıskıvrak yakaladı.

Jandarma bağ evi hırsızlarını kıskıvrak yakaladı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Avdancık Mahallesi Dedebayır mevkiinde meydana geldi.

M.K.T. kendisine ait bağ evinden çeşitli cins ve miktarlarda malzemelerinin çalındığını fark etmesiyle durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Osmangazi JASAT ile Ovaakça Jandarma Karakol Komutanlığı bağlı timleri yaptığı soruşturma neticesinde şüpheli şahıslardan biri olan E.Ç.'yi olay yerinde yakalarken, diğer şüpheli Y.Ç. de merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık olayının bir diğer şüphelisi, 13 adet suç kaydı olan E.U. ise yapılan soruşturma sonrasında İnegöl ilçesi Alanyurt Mahallesi'nde kendi evinde yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Y.Ç. ve E.Ç. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.U.'nun ise karakol komutanlığındaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 

ETİKETLER
Bursa
Sıradaki Haber
Jandarma yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:17
2 metrelik dev turnanın 28 yaşında olduğu belirlendi
18:07
Yazar Mario Levi vefat etti
17:59
Uluslararası Adalet Divanı Rusya'yı suçlu buldu
17:40
Fransa'dan sonra İspanya'da da çiftçiler protestolara başladı
17:39
Elazığ'da ağır hasarlı binaların yüzde 87'si yıkıldı
17:32
ABD'de mortgage başvuruları azaldı
Gazze'ye gıda yardımının ulaştırılamaması "şiddetli açlık" yaşayan halkı çaresiz bıraktı
Gazze'ye gıda yardımının ulaştırılamaması "şiddetli açlık" yaşayan halkı çaresiz bıraktı
FOTO FOKUS
Başkentte engelliler için huzurevi yapılacak
Başkentte engelliler için huzurevi yapılacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ