Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı, dünya genelini kapsayan tatil, seyahat, otel yorumları, önerileri ve eleştirilerinin paylaşıldığı internet sitesinin ziyaretçileri arasında yaptığı, "Travellers Choice 2020- Best of the Best" anketinde ilk 25 plaj arasında yer aldı.

Dalyan Otelciler Derneği (DOD) Başkanı Ali Mürşit Yağmur, AA muhabirine, İztuzu’nun 2013'te The Times'ta Avrupa'nın en iyi plajı seçildiğini hatırlattı.

TripAdvisor'da 2020 seçmelerinde, İztuzu'nun 19’'uncu sırada bulunmasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Yağmur, "Bu sıralamada Türkiye'den tek plaj İztuzu. Salgın döneminde bu haber bizim için umut oldu. Sakin geçen bir dönemde buraya gelen misafirlerin İztuzu'nu tercih etmesi ve bunu oylaması bizim için gurur kaynağı."dedi

Yağmur, herhangi bir yapı bulunmayan ve yıllardır doğası korunan plajın caretta carettaların yuvası olduğunu dile getirdi.

Plajı görmek için gelenlerin Dalyan'da konakladığını plaja kara ve deniz yoluyla iki ulaşımın olduğunu anlatan Yağmur, "Sandallarla sazlıkların arasında 30 dakika içerisinde İztuzu plajına ulaşıyorsunuz veya araçla 15 dakika içerisinde Dalyan'dan hareket ettiğinizde İztuzu plajında oluyorsunuz. 6 kilometrelik plajda salgın döneminde alınan önlemlerle rahatlıkla denize girilebiliyor." diye konuştu.

Dalyan’da büyük ve kalabalık otel müşterilerinin olmadığına dikkat çeken Ali Mürşit Yağmur, "Dalyan'da genellikle butik oteller, villalar, aile tesisleri var. 15 oda ile 50 oda arasında tesisler olduğu için misafirlerimiz tatillerini güven içinde burada yapabilirler." dedi.

Gündüz turistlerin kullandığı İztuzu plajı, gece ise nesli tehlike altında olan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor.