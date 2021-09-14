Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başarı Caddesi üzerinde durdurduğu K.S'nin üst aramasında 1 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan K.S'nin uyuşturucuyu temin ettiğini söylediği Y.B de yakalandı. Y.B ise sorgusunda uyuşturucuları S.Ç'den aldığını söyledi.

Ekiplerce S.Ç'nin arkadaşı B.B ile kaldığı eve düzenlenen operasyonda 8,18 gram metamfetamin, 0.70 gram kokain, 7 hap, 18 dolu fişek, 1 şarjör, 1 pompalı tüfek, tüfeğe ait 2 şarjör ve 10 kartuş ele geçirildi.

Gözaltın alınan S.Ç, Y.B, B.B ve K.S'nin işlemleri sürüyor.