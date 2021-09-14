Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 12:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başarı Caddesi üzerinde durdurduğu K.S'nin üst aramasında 1 gram metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan K.S'nin uyuşturucuyu temin ettiğini söylediği Y.B de yakalandı. Y.B ise sorgusunda uyuşturucuları S.Ç'den aldığını söyledi.
Ekiplerce S.Ç'nin arkadaşı B.B ile kaldığı eve düzenlenen operasyonda 8,18 gram metamfetamin, 0.70 gram kokain, 7 hap, 18 dolu fişek, 1 şarjör, 1 pompalı tüfek, tüfeğe ait 2 şarjör ve 10 kartuş ele geçirildi.
Gözaltın alınan S.Ç, Y.B, B.B ve K.S'nin işlemleri sürüyor.
Etiketler: İzmir Uyuşturucu
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