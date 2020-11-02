İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde enkaz altında kalan ve hayatını kaybeden Ali Çağın Kaygusuz için Bornova ilçesindeki Sivas İmranlılar Derneğinde tören düzenlendi.

Törene Kaygusuz'un annesi Fatma, babası Yıldırım Kaygusuz, nişanlısı Özlem Zayıfoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, CHP İzmir Milletvekiller Atilla Sertel, Mahir Polat ile Kamil Okyay Sındır, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, Göztepeli taraftarlar ve Kaygusuz'un arkadaşları katıldı.

Kaygusuz'un annesi Fatma Kaygusuz ile temmuz ayında nişanlandığı Özlem Zayıfoğlu, sık sık tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Kaygusuz'un cenazesi, dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından Eski Bornova Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Enkaz altında kaldığı evde doğduğu öğrenilen Kaygusuz'un, anne ve babası başka bir eve taşınmasına rağmen aynı evde oturmaya devam ettiği öğrenildi.