Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 13:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de 46 yaşındaki Cengiz Gülşan, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Konak ilçesi Akarca Mahallesi'ndeki müstakil bir evde yaşayan Gülşan'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Adrese gelen ekipler, çilingir yardımıyla açtıkları evde Gülşan'ı hareketsiz halde buldu. 112 Acil Servis ekipleri de Gülşan'ın hayatını kaybettiği belirledi.
Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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