Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında 2 can salında sığınmacı olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik botu bölgeye intikal etti.

Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 17'si çocuk 53 sığınmacı kurtarıldı.

Sığınmacılar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.