Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 18:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de rüşvet operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Zanlılar arasında Kemalpaşa Belediyesi çalışanları da bulunuyor.
İzmir'de rüşvet soruşturması kapsamında aralarında Kemalpaşa Belediyesi personelinin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca bazı vatandaşlardan rüşvet alındığına dair şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 11 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Yapı Kontrol Müdürü, İmar Müdürü ve bu birimlerde görevli memurların da aralarında bulunduğu 6'sı belediye çalışanı 11 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.
Etiketler: İzmir
Son Haberler
- 19:33
- 19:28
- 19:24
- 19:15
- 19:06
Sıradaki Haber
`Sanal gerçeklik gözlüğü` ile ders işliyorlar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz