Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aranan şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Bayraklı ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu iddiasıyla aranan kadın gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu PKK/KCK üyeliğinden yakalama kararı bulunan H.T. isimli kadının, Bayraklı ilçesinde ikamet ettiğini belirledi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda H.T. gözaltına alındı.
Zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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