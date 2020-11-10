İzmir İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Burak Öztop, kentte 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından çadırlarda yaşayan depremzedeleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dikkat etmeleri gereken önlemler hakkında mektup gönderdi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Öztop tarafından kaleme alınan mektup, sağlık çalışanları tarafından çadırlarda yaşayan vatandaşlara teslim edildi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Yaşadığımız deprem felaketinin ardından pek çoğunuz evlerinden çıkmak zorunda kalarak çadır kentlerde yaşamaya başladı. Dünyada ve ülkemizde büyük mücadele verilen koronavirüs, ne yazık ki halen aramızda.

Şimdi daha zor şartlarda koronavirüs ile mücadele etmek durumundayız. Yaşadığınız sıkıntılara yeni sağlık sorunlarımızın eklenmemesi ve yaralarımızın çabucak sarılabilmesi için hep birlikte gerekli önlemleri almaya özen gösterelim.

Lütfen kalabalık ortamlardan uzak durmaya, sosyal mesafenizi (en az 1,5 metre) korumaya, maskenizi takmaya, ellerinizi sabun ve su ile en az 20 saniye boyunca yıkamaya, ellerinizi ağız, burun ve gözlerinize değdirmemeye, öksürür veya hapşırırken burun ve ağzınızı tek kullanımlık kağıt mendille yoksa dirsek içiyle kapatmaya dikkat edin."