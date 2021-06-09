Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Istranca ormanlarını saran sisin büyüleyici güzelliği ilgi gördü
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde dağları ve ormanları saran sis, büyüleyici manzaralar ortaya çıkardı.
Yıldız Dağları'nın (Istranca) yüksek kesimlerindeki Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde oluşan sis, ormanlarla kaplı çevrenin güzelliğine güzellik kattı.
Dağları ve ormanları gölgeleyen sis, trafiğe olumsuz etki yapmadı.
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