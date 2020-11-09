İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda toplu taşıma araçlarını kontrol etti.

Esenyurt'ta otobüs, minibüs ve taksiler, maske, mesafe ve hijyen önlemleri doğrultusunda denetlendi.

Ekipler, araçlara ayakta yolcu alınıp alınmadığını, sürücü ve yolcuların maske takıp takmadığını, sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını, sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığını ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Ayrıca yolcular, temizlik, maske ve mesafe kuralları konusunda uyarıldı.

Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.