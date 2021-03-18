Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 11:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da sahte alkol operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Avcılar'da gerçekleştirilen sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Avcılar'da yürütülen çalışmalar kapsamında Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon yapıldı.
Aramada 45 şişe votka, 12 şişe viski, 1 şişe şarap, çeşitli miktarlarda etil alkol ve 19 adet farklı markalara ait etiket ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.Y. (41) "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçki
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