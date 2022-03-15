Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da park halindeyken yanan aracı itfaiye söndürdü
[Fotoğraf: AA]
İSTANBUL (AA) - İstanbul Sancaktepe'de park halindeyken motoru alev alan otomobildeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Muhammed Ali Y, 34 DMF 078 plakalı otomobilini Fatih Mahallesi Baharlı Sokak'taki evinin önüne park etti.
Bir süre sonra motor kısmından alev alan otomobile ilk müdahaleyi, sürücü ile komşuları yangın tüpüyle yaptı.
Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle aracın motorunda büyük hasar meydana geldi.
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