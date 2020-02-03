İstanbul'da okul servislerine denetim
Haber Giriş: Kaynak: AA
2019-2020 eğitim-öğretim yılı yarı yıl tatilinin sona ermesinin ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, okul servis araçlarını kontrol etti.
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yarı yıl tatilinin sona ermesinin ardından okul servis araçlarını denetledi.
Ekipler, Beyoğlu'nda okul servislerini durdurarak denetledi.
Etiketler: okul servisiSon Güncelleme: 3 Şubat 2020 Pazartesi 09:47
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