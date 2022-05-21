Haber Giriş: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da hangi yollar kapatılacak? 21 Mayıs Cumartesi trafiğe kapatılacak yollar...
Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek program dolayısıyla trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyuruldu.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çerkes Soykırımı ve Sürgününün 158. Yılı" adı altında yapılacak etkinlik nedeniyle yarın saat 11.00 itibarıyla program bitimine kadar Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ile sokakların, Namık Kemal Caddesi'ne bağlantıya uygun noktalardan trafiğe kapatılacağı aktarıldı.
Açıklamada, alternatif güzergahların; Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil ve Atatürk Bulvarı olarak belirlendiği duyuruldu.
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