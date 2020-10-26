İstanbul'da eylem hazırlığı içerisinde oldukları değerlendirilen yabancı uyruklu suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve üzerinde Andri Malyi adına düzenlenen pasaport çıkan suç örgütü lideri Guram Chıkladze'nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Ekim'de kentte eylem hazırlığı içerisinde bulundukları değerlendirilen yabancı uyruklu suç örgütü lideri ve üyelerinin Beşiktaş'ta bir otelde kaldıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin kaldığı otele gece 03.30 sıralarında Özel Harekat polisleriyle baskın düzenlendi.

Operasyonda Gürcistan uyruklu üzerinde Andri Malyi adına düzenlenen pasaport çıkan suç örgütü lideri Guram Chıkladze ile Z.K. ve S.K. yakalandı.

Adreste yapılan aramada 3 tabanca 41 fişek ve 3 telsiz ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, kurulan suç örgütüne üye olmak, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, silahlı kanunlara muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tehdit, mala zarar verme, resmi belgede sahtecilik, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçlarından emniyette kaydı olduğu öğrenildi.

Chıkladze daha öncede yakalanmıştı

Öte yandan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 31 Ocak'ta kentte yabancı uyruklu suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Chıkladze'nin de aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmış, Chıkladze tutuklanmış yaklaşık 7 ay cezaevinde kalmıştı.

Chıkladze'nin hapis cezasının ardından sınır dışı edildiği, Andri Malyi adına düzenlenen pasaportla tekrar yurda girdiği bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.