Görevde olan ekip amirleri, polis memurları ve gece kartalları, temin ettikleri yiyecekler ya da karakolda hazırladıkları yemeklerle iftarlarını yapıyor. Ekipler, iftar sırasında gelen ihbarları da vardiyalı olarak değerlendirerek, görevlerini aksatmıyor.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Grup Amiri Komiser Yardımcısı Onur Başoğlu, sokakta görev yapan resmi polis ekiplerinin devriye ekipleri olduğunu söyledi.

Devriye ekiplerinin önleyici rol oynadığını anlatan Başoğlu, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağladıklarını, 155 Polis İmdat'a gelen ihbarlara ilk önce kendilerinin gittiklerini dile getirdi.

İhbarlara 3 dakika gibi bir sürede müdahale ettiklerine değinen Başoğlu, "Vatandaşımızı mağdur etmemek için sokağa çıkma kısıtlaması olan zamanlarda daha çok personelle görev yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermek ve evde kalmalarını sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Bilgilendirme anonsları yapıyoruz. Pandemi süreci ile bize gelen ihbarlar azaldı. Özellikle herkes evde olduğu için evden hırsızlık konuları azaldı, önemli suçlar olan gasp, kapkaç azaldı. Bununla beraber aile içi şiddet ihbarları arttı." dedi.

Yaşlıların ihtiyaçlarını karşıladılar

Onur Başoğlu, pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşlara yardımcı olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yaşlı vatandaşlarımızdan yalnız yaşayanlar oluyor, ailesi uzakta olanlar var. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın talepleri genelde ilaç, ekmek ve gıda şeklinde oluyor. Bazıları çocuklarının doğum günleri için talepte bulundu. Bir yaşlı vatandaşımız bayram zamanı bizden bayrak istemişti. Ekiplerimiz kendisine şanlı bayrağımızı ulaştırdı. Bunlar normalde aslında polis görevleri arasında olmayan şeyler ancak salgın sürecinde vatandaşlarımıza hizmet ederek bu tarz talepleri de karşılamaya çalışıyoruz. Bu hastalık sürecinde yaşlılarımızın sağlıklarını korumaya çalışıyoruz. Onlar da neticede bizim amcamız, teyzemiz ihtiyaçlarını karşılamak bizim görevimiz."

Ramazan ayının bu yıl pandemi sürecine denk geldiğini de hatırlatan Başoğlu, "İftarımızı görev başında yapıyoruz. Görev başındayken genelde karakolun bahçesinde ya da içerisinde, kurduğumuz sofralarda iftarımızı yapıyoruz. Almış olduğumuz yiyecekler ya da karakolda hazırladığımız yemekler ile sosyal mesafe kurallarına uygun olarak iftarımızı yapıyoruz. İftarın ardından yine görevimize devam ediyoruz. Sahur vakti de aynı şekilde yemeğimizi görev başında yiyerek oruç tutmaya başlıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamalarında ise temin edilen kumanyalarla ekiplerimiz bulunduğu yerde sahur ve iftarlarını yapıyor." ifadesini kullandı.

"65 yaş üstü vatandaşlarımıza evlatları gibi davranıyoruz"

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerinde görev yapan polis memuru Ersin Turan da gelen ihbarlarda, normal zamana göre düşüş olduğunu, iş yüklerinin azaldığını anlattı.

Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlardan yoğun talepler geldiğini belirten Turan, şöyle konuştu:

"65 yaş üstü vatandaşlarımıza evlatları gibi davranıyoruz. İhtiyaçlarını temin ediyoruz. Gıda veya ilaçlarını alıyoruz. Başka bir ihtiyaçları varsa soruyoruz. Sokakta gece kartalları ile birlikte de görev yapıyoruz. Pandemi sürecinde özellikle sokağa çıkma kısıtlaması zamanlarında ihtiyaç duyulduğunda bekçiler gündüzleri de görev yapıyorlar. Gerek kolonya dağıtımı, gerek sosyal yardımların dağıtılmasında gece kartalları bize çok yardımcı oluyor. İş yükümüzü hafifletiyor. Suç konularında da özverili bir şekilde çalışıyorlar."