İstanbul’da 8 ilçede su kesintisi…20 Nisan 2022 İSKİ su kesinti listesi
İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte İSKİ’nin 20 Nisan 2022 su kesintisi listesi...
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Arnavutköy
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Yassıören Mah,Ömerli Mah,Hastane Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
Enerji Kesintisi
|
Açıklama
|
:
|
Şahintepe Terfi Merkezinde Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisinden Dolayı Esenyurt Terfi Yeterli Su Alamadığından Basınç Düşüklüğü Meydana Gelmiştir
|
Başlama Tarihi
|
:
|
20.04.2022 10:36
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Arnavutköy
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Nenehatun Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
Şebeke Hattı Yenilemesi
|
Başlama Tarihi
|
:
|
20.04.2022 11:55
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Bakırköy
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Basınköy Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
20.04.2022 08:50
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Beyoğlu
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Tomtom Mah,Asmalı Mescit Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
20.04.2022 10:11
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Esenyurt
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Talatpaşa Mah,Turgut Özal Mah,Yenikent Mah,Süleymaniye Mah,Saadetdere Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Sultaniye Mah,Yeşilkent Mah,Üçevler Mah,İncirtepe Mah,İnönü Mah,Örnek Mah,Yunus Emre Mah,Zafer Mah,Çınar Mah,Balıkyolu Mah,Bağlarçeşme Mah,Esenkent Mah,Aşık Veysel Mah,Akevler Mah,Akşemseddin Mah,Ardıçlı Mah,Fatih Mah,Namık Kemal Mah,Orhan Gazi Mah,Pınar Mah,Mehterçeşme Mah,Güzelyurt Mah,Koza Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
Enerji Kesintisi
|
Açıklama
|
:
|
Şahintepe Terfi Merkezinde Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisinden Dolayı Esenyurt Terfi Yeterli Su Alamadığından Basınç Düşüklüğü Meydana Gelmiştir
|
Başlama Tarihi
|
:
|
20.04.2022 10:36
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Silivri
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Beyciler Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
20.04.2022 11:11
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Ümraniye
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Yukarı Dudullu Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
20.04.2022 09:36
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Üsküdar
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Valide-İ Atik Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
20.04.2022 11:57
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
- 13:02
- 13:07
- 13:01
- 12:58
- 12:32