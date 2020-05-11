Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul-Çerkezköy yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul-Çerkezköy yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Hüseyin Köse'nin kullandığı 59 YG 543 plakalı otomobil, Çerkezköy-İstanbul yolunun Büyükçavuşlu Mahallesi mevkisinde, Hüsamettin Çinko idaresindeki 34 ZUE 41 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Arif Erdem ve Azim Sığmaz yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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