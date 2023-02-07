Isparta Valisi Aydın Baruş, Türk milletinin büyük bir millet olduğunu depremden hemen sonra harekete geçtiğini söyledi.

Yardım kampanyasının Valilik ve Kaymakamlıklar aracılığıyla AFAD'ın koordinesinde yürütüldüğünü belirten Baruş, şu değerlendirmede bulundu:

"Belediyelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, vatandaşlarımızın katkısıyla bu yardım çalışmalarını inşallah yürütmeye çalışıyoruz. Şu anda kadar toplam 142 iş makinesi ve yardımcı araçlarını kamu kurumları, tüm belediyelerimizin katkılarıyla ilimizden bölgeye gönderdik. AFAD İl Müdürlüğümüz koordinesinde 18 İl AFAD personeli, 74 AFAD Destek Gönüllüsü, 5 STK üyesi ve 170 yerel destek ekip personeli 93 araçla depremin hemen ardından hareket etti."

Yalvaç, Gelendost, Gönen ilçelerinde de düzenlenen kampanyalarda toplanan yardım malzemeleri tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.