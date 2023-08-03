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Güncel
İHA 03.08.2023 00:12

Isparta’da uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs tutuklandı

Isparta’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 497,99 gram uyarıcı nitelikli madde ele geçirilerek 1 şahıs tutuklandı.

Isparta’da uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs tutuklandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan alan çalışmalarında 27 Temmuz tarihinde yolcu otobüsü içerisinde şüpheli 1 şahıs yakalanarak, üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda; 497,99 gram uyarıcı nitelikli madde ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan işlem yapılarak, şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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