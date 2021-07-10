Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 05:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da jandarma ekiplerinden lavanta bahçelerinde KADES uygulaması tanıtımı
[Fotoğraf: AA]
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, lavanta bahçelerine gelen yerli ve yabancı turistlere İçişleri Bakanlığının Kadın Acil Destek Sistemi (KADES) uygulaması hakkında bilgi verildi.
Keçiborlu ilçesi Kuyucak köyündeki lavanta bahçelerine gelen Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, turistlerin yanına gidererek uygulamayı anlattı.
Ziyaretçilere broşürler dağıtan ekipler, yabancı ziyaretçilere de uygulamanın 5 farklı dilde kullanıldığını anlatarak uygulamayı cep telefonuna yüklemek isteyenlere yardım etti.
Etiketler: Isparta Jandarma Genel Komutanlığı
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