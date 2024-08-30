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Güncel
AA 30.08.2024 09:20

Isparta'da bir emekli, biriktirdiği kitaplardan kütüphane açtı

Isparta'da 70 yaşındaki emekli Mustafa Kemal Pınar, biriktirdiği kitapları okuyucuyla paylaşmak için "Atatürk Kütüphanesi" kurdu.

Isparta'da bir emekli, biriktirdiği kitaplardan kütüphane açtı

Kentte 25 yıl avukatlık yapan, 14 yıl da noterde çalıştıktan sonra emekli olan Pınar, 2 bin 700'ü Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili toplam 6 bin roman ve hikayelerden oluşan kitap biriktirdi.

Çocukluğundan itibaren kitap okumayı ve kütüphaneye gitmeyi seven Pınar, Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde biriktirdiği kitapların yer aldığı "Atatürk Kütüphanesi"nin açılışını yaptı.

Pınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kütüphane aracılığıyla okuyuculara faydalı olmak istediğini belirterek, herkesin meslek, ev veya araba hayali varken kendisinin hep kütüphane kurmayı hayal ettiğini söyledi.

Kütüphaneye gönüllülerin de kitap bağışlayabileceğini aktaran Pınar, "Kütüphanemize üye olmak için okuyucuların bir kitap getirmelerini istiyoruz, başka hiçbir talebimiz yok. Amacımız Atatürk'ümüzü tanıtmak, hızlı okumayı teşvik etmek. İlçelerimizde de okuma projeleri gerçekleştiriyoruz. Yazarları okuyucularla buluşturduğumuz imza günleri düzenliyoruz" diye konuştu.

Pınar, kütüphanede temel eserler, şiirler, romanlar, hikayeler, masallar, öyküler ve araştırma-inceleme kitaplarının yer aldığını sözlerine ekledi.

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