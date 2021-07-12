Hem ekonomi hem de konfor bakımından bölge halkı tarafından yoğun şekilde tercih edilen demiryolu taşımacılığı, vatandaşa hizmet sunmaya devam ediyor.

Fevzipaşa Tren Garı'na gelen vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleriyle alındıkları Fırat Ekspresi ile seyahatlerine başladı.

Fırat Ekspresi, Fevzipaşa Tren Garı'nda personel tarafından telsizle "hoş geldiniz" anonsuyla karşılandı.

Vatandaşlar ise tren seferlerinin yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.