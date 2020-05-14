Eşi Osman Çilli ile sabah erkenden işyerine gelen Kiraz Çilli önce hamur hazırlıyor, daha sonra etli ekmekleri pişirerek müşterilerine servis ediyor.

Kısa sürede etli ekmek ustası olmayı başardığını ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Kiraz Çilli, şunları kaydetti:

"İş yerinde işçi çalıştırmak zor. Bir gün gelmediği zaman planlar bozuluyor. Bu yüzden eşimle kendi işimizi kendimiz yapmaya karar verdik. Eşimin sayesinde ve desteği ile fırın ustası oldum. Lokantamızda ailecek çalışıyoruz. İşimi severek yapıyorum. Kendimle gurur duyuyorum. Çünkü genelde bu işleri erkekler yapıyor. Ama ben kadınların da bu işi yapabileceklerini gösterdim. Kadınlar evde zaten hamur işi yapıyor, yabancı değiliz hamur işine. Neden fırıncılık yapmasın ki kadınlar? Kadınlar istedikten sonra her işi başarabilirler."

Osman Çilli ise bir gün ustalarının işe gelmediğini, o zaman karar aldıklarını belirterek, "Eşim de işini sevince kısa sürede öğrendi. Şimdi işçi sıkıntımız yok. Çevremizden de çok olumlu tepkiler aldık." ifadelerini kullandı.