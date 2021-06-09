Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 10:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İngiliz savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi
[Fotoğraf: DHA]
İngiliz savaş gemisi sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. HMS Defender isimli gemi Sarayburnu Limanı'na demirledi.
İngiliz Kraliyet Donanması'na ait D36 borda numaralı HMS Defender isimli savaş gemisi dün akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Gemi, saat 08.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne Kurtarma 2 ve Mehmetçik Kurtarma römorkörleri refakatinde Sarayburnu Limanı'na demirledi.
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