Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
İnebolu’da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
[Fotoğraf İHA]
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Yahya Paşa Camii'nde bulunan Sakal-ı Şerif Kadir Gecesi nedeniyle ziyarete açıldı.
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Yahya Paşa Camii'nde bulunan Sakal-ı Şerif Kadir Gecesi nedeniyle ziyarete açıldı.
Kadir Gecesi nedeniyle İnebolu ilçesindeki Yahya Paşa Camii'nde bulunan Sakal-ı Şerif vatandaşların ziyaretine açıldı.
Merkez Yahya Paşa Camii'ndeki Şakal-ı Şerif, salavatlar eşliğinde 40 katlı bohçanın içerisinden çıkartıldı.
Sakal-ı Şerif ziyaretine yoğun ilgi gösteren bazı vatandaşlar, gözyaşlarını tutamadı.
Etiketler: Kastamonu Ramazan Ayı
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