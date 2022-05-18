Av yasağının uygulandığı 15 Nisan-15 Temmuz'da yumurtalarını bırakmak için suyun tersine yüzen inci kefalinin korunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, jandarma, emniyet, güvenlik korucuları ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri çalışma yürütüyor.

İnci kefalinin kaçak avlanmasının önüne geçmek için gölde 7 gün 24 saat esasıyla faaliyet yürüten güvenlik güçleri, balık göçünün yoğun yaşadığı Muradiye ve Erciş'teki akarsularda nöbet tutuyor.

Bugüne kadar 25 ton balık ele geçirildi

Avlanmaya müsait akarsu yataklarında sürekli denetim yapan ekipler, termal ve gece görüş kameraları, üstün tespit kabiliyetine sahip radar sistemlerini kullanarak kaçak avcılıkla mücadele ediyor.

Yasağın başladığı 15 Nisan'dan bu yana Muradiye'de kaçak avlanan 5 tonu canlı 25 ton balık ele geçirildi. Akarsuların farklı noktalarına bırakılan metrelerce ağ ve çok sayıda malzemeye el konuldu.