Ilgaz Dağı'nda yeterli kar yağmaması nedeniyle Kastamonu'daki sporcular, antrenmanlarını paten ve tekerlekli kayaklarla sürdürmek zorunda kalıyor.

Kış sporlarında Türkiye'deki önemli merkezlerden olan Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, bölgeye eğlenmeye gelenlerin yanı sıra kayak sporuyla uğraşanlar için de önemli bir yer konumunda bulunuyor. Genellikle aralık ayının başında karla tanışan Ilgaz Dağı'na bu yıl, ayın sonu yaklaşmasına rağmen yeterli kar yağmadı. Dağda kayak antrenmanlarına başlaması gereken sporcular, yeterince kar olmadığı için çalışmalarına tekerlekli kayak ve patenlerle devam etmek zorunda kalıyor.

Türkiye Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Teknik Kurul Üyesi ve Kastamonu Kayak İl Temsilcisi Fırat Coşkun, AA muhabirine, Kastamonu'da 4 kayak branşında faaliyet yapıldığını söyledi. Ilgaz Dağı'nın bölge açısından önemli bir şans olduğuna işaret eden Coşkun, bunu iyi değerlendirip kayak sporuyla ilgilenenlerin sayısını artırmak için çalıştıklarını dile getirdi. Coşkun, genelde aralık ayının başında kar yağmasıyla Ilgaz Dağı'nda çalışmalarına başladıklarını ancak bu yıl yeterli yağış olmadığı için sporcuların çalışmalarını tekerlekli kayaklarla sürdürdüğünü kaydetti.

"Rakiplerimiz çalışırken biz hiç kara çıkamadık"

Türkiye Kayak Federasyonu Kastamonu Bölgesi Kayak Antrenörü Muhammed Kızılarslan da kentteki dört kulüpte 40 sporcuları bulunduğunu aktardı. Çocukların yazları tekerlekli kayakla antrenman yaparak kışın yapılacak yarışlara hazırlandıklarını vurgulayan Kızılarslan, şunları söyledi:

"Asıl çalışmalar ise kışın yapılır. Paten ve tekerlekli kayaklarla yaptığımız çalışmalarımız kışa yönelik antrenmandır. Bu mevsimde karın yağması, hafta sonları Ilgaz Dağı'nda kar üzerine çıkmamız gerekiyordu. Karın yağmayışı bizi zorluyor. Çocuklar geri kalmasın diye Vali Aydın Arslan Ortaokulu'nun bahçesinde tekerlekli paten antrenmanlarına devam ediyoruz. Okul müdürü ve beden eğitimi öğretmenleri bizlere büyük destek sağlıyor."

Sporculardan Naz Sude Kızılkaya ise 4 senedir kayakla uğraştığını anlatarak "Kar yağmaması nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz. Yazın tekerlekli kayaklarla kışın da Ilgaz'da karda çalışıyorduk. Rakiplerimiz çalışırken biz hiç kara çıkamadık. Bu, bizim için dezavantaj. Kar yağmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA