İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'da mevkidaşı Al Sani ile iki ülke işbirliğini güçlendirecek bir dizi anlaşmaya imza attıklarını belirtti.

President Erdoğan concluded a series of agreements with his counterpart, which will strengthen our bilateral cooperation, in Qatar, where he attended the Supreme Strategic Committee’s 7th meeting at the invitation of Sheikh Tamim. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 8, 2021

"Ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak için çaba göstereceğiz"

Ekonomi, güvenlik, diplomasi, kültür ve turizm, eğitim gibi alanlarda işbirliği anlaşmaları gibi alanlarda önemli adımlar atıldığını ifade etti.

İletişim Başkanı Altun, "Yurt içi ve yurt dışındaki yalanlara, karalama kampanyalarına, kara propagandalara aldırmadan, yatırım, istihdam, üretim ve ihracata dayalı ekonomimiz ile Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak için çaba göstereceğiz" açıklamasını yaptı.