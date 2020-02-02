Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatilinin ardından yarın ders başı yapacak.

Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler, "ikinci ara tatil ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki, ikinci yarıyıl tatili ne zaman? Okul nisan tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığının yeni eğitim-öğretim takvimine göre, ikinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak.

İkinci dönem ne zaman başlıyor?

Öğrencilerin ve velilerin merak ettiği bir konu ise; yaz tatili ne zaman başlıyor? Yine MEB'in eğitim-öğretim takvimine göre ikinci dönem, 19 Haziran'da tamamlanacak. Yani yaz tatili 19 Haziran'dan itibaren başlayacak.

LGS ne zaman? LGS hangi tarihte

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 7 Haziran 2020'de gerçekleştirilecek.

YKS hangi tarihte yapılacak? 2020 YKS başvuruları ne zaman başlıyor

İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20 ve 21 Haziran 2020'de yapılacak.

Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları, 23 Temmuz'da açıklanacak.