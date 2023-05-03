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Güncel
İHA 03.05.2023 11:25

Iğdır'daki İrem Bağları'nda bahar

Iğdır’ın Melekli beldesi sınırları içinde yer alan İrem Bağları, ilkbahar ayında yeşilliği ile göz kamaştırıyor.

Iğdır'daki İrem Bağları'nda bahar

Barındırdığı iklim ve coğrafyası ile `Doğu'nun Çukurova’sı` olarak bilinen Iğdır’da bahar ayında yağan yağışlar ile birlikte doğanın canlanışı da görenleri kendine hayran bırakıyor.



Şehir genelinde her yer yeşile bürünürken, Melekli beldesi sınırları içinde yer alan İrem Bağları da yemyeşil oldu. Birçok meyve ağacının bulunduğu ve sebze türünün yetirildiği bağlarda açan çiçekler ve arı vızıltıları da insanlara huzur veriyor. Havadan da görüntülenen bağlarda ortaya çıkan yeşilliğin güzelliği adeta göz kamaştırıyor.

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