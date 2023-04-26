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Güncel
İHA 26.04.2023 21:19

Iğdır’da vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Iğdır’da sabah saatlerinde güneşli hava hakim iken öğleden sonra aniden etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Iğdır’da vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Iğdır’da ani hava değişimleri devam ediyor. Sabah saatlerinde şehir merkezinde güneşli hava etkili olurken yüksek kesimlerde karla karışık yağmur etkili oldu.

Şehir merkezinde öğleden sonra aniden etkili olan yağmura vatandaşlar da hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar yağmura yakalanmamak için iş yerlerine sığınırken bazı vatandaşlar da yağmurdan dolayı ıslandı. Şehir merkezindeki sokak ve caddelerde ise su birikintileri oluştu. Bazı esnaflar da aniden yağan sağanak yağışın iş yerlerinin önünde oluşturduğu su birikintilerini temizledi. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü yaptığı uyarıda bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildiğini belirtti.

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