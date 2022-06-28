Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 17:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da çocuk cinayeti ile 38 farklı suçtan aranan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'da çocuk cinayeti ve 38 farklı suçtan aranan kişi, yakalanarak cezaevine gönderildi.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "çocuğu kasten öldürmek" ve 38 farklı suçtan aranan S.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyündeki evine operasyon düzenleyen ekipler, bir odada bazaya girerek saklanmaya çalışan S.D'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Ayrıca S.D'nin evinin bahçesinde, 2018 yılında çalındığı belirlenen bir motosiklet ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Iğdır Jandarma Genel Komutanlığı
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