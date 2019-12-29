İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Birileri çatlasa da patlasa da 2011'de milletimiz karar verdi, Kanal İstanbul'u yapacağız. 2020'de moralimiz daha güçlü olacak. Daha kuvvetli ve üreten bir Türkiye olacağız." dedi.

Muş Belediyesince inşası tamamlanan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin açılış törenine katılan Soylu, tesisin hayırlı olmasını dileyerek, Belediye Başkanı Feyat Asya'nın önemli bir eserin altına imza attığını söyledi.

Yaklaşık 13 milyon liralık yatırımla inşa edilen 6 bin 500 metrekare kapalı alana sahip terminalin, Muş'a yakışır bir eser olduğunu belirten Soylu, bu sayede insanların huzur ve güvenle seyahat edebileceklerini, seyahat firmalarının da konforlu ve güzel çalışma ortamına kavuştuklarını dile getirdi.

Muş Havalimanı'nın kapasitesinin 400 bin kişiden bir milyona çıkarıldığını anlatan Soylu, "Bahar ayında Alparslan-2 Barajı şalter basacak, topraklarımız suyla buluşacak. Yeni stadınız yapılıyor, inşallah yakın zamanda bitecek. Eski stadınızın yeri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından gerekli hazırlıklar yapıldı. O da millet bahçesine dönüştürülecek." diye konuştu.

Doğu ve Güneydoğu'nun tamamında, Mardin'den Van'a, Diyarbakır'dan Tunceli'ye kadar turist sayısının ortalama yüzde 250'nin üzerinde arttığını ifade eden Soylu, huzur ve güven ortamıyla bu rakamın daha da yükseleceğini vurguladı.

"2020'de böyle bir terör örgütü kalmayacak"

Soylu, terörizm ve teröristlerden arınarak Doğu ve Güneydoğu'nun kendini bulduğunu söyledi.

"Ne günlerden geçtiğimizi biliyoruz." diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Saat 04.00'ten sonra insanların güvenli olmadığı için yola ve sokağa çıkmaya, çocuklarını eve kapattığı günlerden gecenin yarılarına kadar herkesin özgür ve hür şekilde yaşadığı ve kendini bulduğu bir tablonun içindeyiz. Muş'a her geldiğimde güç ve kuvvet buluyoruz. Terörle mücadele meselesini bize bırakın. Bu, size sözümüzdür. 2020'de böyle bir terör örgütü kalmayacak. Bu millet rahatlayacak. 40 yıldır bu işle uğraşıyoruz. 40 yıldır çoluğumuz çocuğumuz heder oldu. 40 yıldır bu ülkede bu işe ayırdığımız kaynakları inşallah önümüzdeki kısa süreden sonra gelişmeye, kalkınmaya, ülkemizin yarınlarına hep beraber güçlenerek ortaya koyacağımız, geliştireceğimiz Türkiye'ye sağlayacağız.

Bunu beraber ve birlikte yapacağız."

"Kanal İstanbul'u yapacağız"

"Birileri çatlasa da patlasa da 2011'de milletimiz karar verdi, Kanal İstanbul'u yapacağız. 2020'de moralimiz daha güçlü olacak. Daha kuvvetli ve üreten bir Türkiye olacağız." diyen Soylu, safları sıklaştıracaklarını, omuz omuza sadece 780 bin kilometreye değil, çevredeki coğrafyaya ve dünyaya medeniyetin kardeşliğini, birikimini nakşedeceklerini dile getirdi.

Dimdik şekilde ayakta ve dünyaya halkın sesini duyuran Türkiye ve büyük bir millet olarak hep birlikte 2020'yi kucaklayacaklarını ifade eden Soylu, şunları söyledi:

"2023'te Türkiye, bugün olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100. yılında da stratejik bir güç olacak inşallah. 7 başlı ejderhayla uğraşmamıza rağmen Cenab-ı Allah'ın inayetiyle yolumuza dimdik devam ediyoruz. Çok çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz ama bunun yeterli olmadığına inanıyoruz. Onun için gayret göstereceğiz, mücadele edeceğiz, hakka sarılacağız ve ülkemizin gereklerini dünya için yerine getireceğiz."

Konuşmanın ardından Bakan Soylu, Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya ve diğer davetlilerle terminalin açılış kurdelesini kesti.

Soylu, programların ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: AA