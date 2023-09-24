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Güncel
DHA 24.09.2023 02:48

Husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Nevşehir'de tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Derinkuyu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, aralarında husumet olduğu öne sürülen Salim Ç. ile Hayati Demirdöven arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Salim Ç. belinden çıkardığı tabancayla Hayati Demirdöven'e ateş ederek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Demirdöven'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayati Demirdöven'in cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, Salim Ç.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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